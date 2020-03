Puigcerdà posa en marxa l'ascensor amb la nova maquinària calefactada

Al primer cop d'ull sembla que l'ascensor inclinat de Puigcerdà hagi reprès els viatges sense més ni més. Aquest popular remuntador que comunica el barri de l'Estació amb la plaça de l'Ajuntament i el nucli antic, però, ha reiniciat l'activitat aquesta setmana amb una nova maquinària i la instal·lació, al voltant dels rails, d'un sistema de calefacció que li permetrà superar amb més garanties les pròximes nevades.

L'ascensor inclinat de Puigcerdà, el primer remuntador mecànic que, l'any 2003, es va instal·lar a la vila, disposa des d'aquesta setmana d'una nova maquinària i un equip de resistències connectades al sol on se sustenten els rails. A final de l'any passat, després de setze anys de funcionament, els motors es van espatllar definitivament i això va obligar l'Ajuntament a activar un projecte de licitació per adjudicar les obres amb un pressupost de 50.000 euros. La calefacció que s'hi ha instal·lat escalfarà la malla on hi ha els cables que arrosseguen la cabina, de manera que quan hi caigui la neu no s'hi acumuli i permeti al remuntador seguir funcionant. Un sensors que detectaran la humitat sobre la malla activarà les resistències per escalfar el sistema.

Es dona la circumstància que els dies de mal temps i nevades és quan més el necessiten els veïns per desplaçar-se per la vila i, en canvi, coincidia sovint amb els dies que s'havia d'aturar per seguretat. El consistori calcula, segons les últimes estimacions, que l'ascensor inclinat transporta uns 80.000 viatgers al mes amb una mitjana de 9.000 viatges, una xifra que pot arribar a doblar-se en les temporades turístiques. Després d'uns últims anys amb constants avaries i aturades, l'Ajuntament va considerar que el motor ja havia complert amb escreix la seva vida útil.

L'ascensor inclinat de la plaça de l'Ajuntament fa un recorregut de 75 metres amb el qual salva un desnivell de 27 metres amb un pendent màxim del 44,5%.