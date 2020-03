El festival PIR de l'Aragó atorga el premi Truco a l'Escola Folk del Pirineu

Nou reconeixement per a la tasca docent que porta a terme l'Escola Folk del Pirineu ensenyant música d'arrel tradicional des del Berguedà nord fins als Pallars. El ple del Consell de la comarca de la Jacetània, a l'Aragó, ha aprovat atorgar a l'Escola Folk el premi Truco, que es concedeix en el marc del Festival de Música i Cultura Pirinenques PIR, que se celebrarà el mes de juliol a Ansó.

El premi Truco, paraula que en el llenguatge del Pirineu aragonès serveix per designar l'esquellot, reconeix des de fa vint anys les persones, grups o entitats que treballen en favor de la cultura del Pirineu. El premi s'atorga alternativament en cada edició a un representant dels territoris de la serralada, Occitània, el País Basc, l'Aragó i Catalunya. En anteriors edicions han recollit el premi, del costat català, el músic i activista cultural Artur Blasco i el Centre Artesà Tradicionàrius, CAT. En nom de la comarca de Lacetània, el seu tècnic de Cultura, Abel Blasco, ha explicat que «quan ens van començar a explicar la feina que feia l'Escola Folk ho vam trobar-ho impressionant, perquè no tan sols fan classes de música sinó que d'aquella zona en surten músics i grups de gran qualitat». Blasco ha afegit que «veient el nombre d'alumnes que tenen i les comarques que abasten vam veure que es tracta d'una tasca molt important i de prestigi, per la qual cosa vam considerar que era mereixedora del premi».

La relació entre la comarca de Lacetània i el seu festival PIR amb l'entorn de cultura tradicional de la Cerdanya i l'Alt Urgell s'ha anat establint fa anys amb la participació de músics i grups locals com ara Pep Lizandra i l'Orquestrina Trama en aquest festival de carrer. Arran de la constatació de la qualitat dels músics del Pirineu Català, els responsables del festival han conegut la tasca diària que fa l'Escola Folk del Pirineu des de fa una dècada a través de programes com ara Folk a l'Escola, que suma tretze edicions, o les Colònies per a joves intèrprets folk, que ja en suma dinou i per tant es van iniciar abans fins i tot que la creació oficial del centre, l'any 2010 amb seu a Arsèguel.



Trobada catalana a Ansó

L'entrega del premi Truco es farà el diumenge dia 5 de juliol en un acte que tant els responsables del festival com de l'Escola Folk volen que esdevingui una mostra del que fa l'entitat. Per això, l'Escola Folk ja ha anunciat que organitzarà una delegació nombrosa d'alumnes i professors que s'hi desplaçaran per participar en el festival els dos dies.



«És un gran reconeixement»

El responsable de l'Escola Folk, Tito Peláez, s'ha mostrat molt satisfet i agraït per l'atorgament del premi. El músic d'Arsèguel ha remarcat que «per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fem; i el fet que sigui un reconeixement que vingui de tan lluny encara ens fa estar més contents perquè ens fa veure que estem fent bé les coses». Peláez ha remarcat que distincions com aquesta, sorgides d'institucions terceres, evidencia una objectivitat al premi que, al seu entende, atorga més credibilitat al projecte cultural i musical.

L'actual família de l'Escola Folk del Pirineu la formen més de sis-centes persones, de les quals unes 500 són alumnes del programa itinerant, les colònies i els tallers i un centenar són docents, entre els quals músics estables, músics de les colònies, monitors i altres col·laboradors de la tasca acadèmica. El seu territori d'acció musical el formen les comarques del Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Sobirà i Andorra.