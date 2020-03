Compromís mou a la Seu el debat sobre els menjadors escolars públics

El grup municipal de Compromís per la Seu ha organitzat aquesta setmana una taula debat que sota el nom 'Els menjadors escolars. Per una gestió pública i de qualitat de l'espai de migdia' vol fer incidència sobre el perill que es privatitzi el servei. L'acte, celebrat dijous al vespre al centre cívic de les Monges, va comptar amb la participació de la directora de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) i advocada, Lidón Gasull, del coordinador de les àrees d'economia i drets socials, justícia ambiental i sobirania alimentària de l'Observatori DESC, tècnic de drets socials i polítiques públiques, Ernest Gutiérrez i del regidor de l'ajuntament d'Alàs i Cerc, conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jordi Nadal. Des de Compromís han remarcat que «defensem l 'espai de migdia com un espai educatiu inclòs al projecte de centre, amb una gestió transparent i amb la participació de tota la comunitat educativa».