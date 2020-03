Puigcerdà reforça els murs del llac i arregla el camí perimetral del parc

Els murs de l'estany de Puigcerdà que l'Ajuntament ha reformat aprofitant que no hi ha aigua

L'estany Shierbeck de Puigcerdà, un dels entorns més visitats pel veïns i visitants de la vila, llueix nova cara. L'Ajuntament ha aprofitat que aquestes setmanes la bassa és pràcticament buida, després que es buidés per treure'n peixos invasors, netejar-la i les baixes temperatures en glacessin la superfície, per portar a terme un projecte d'inspecció i renovació de les estructures internes.

El consistori ha elaborat un pla d'actuació mentre el volum d'aigua és baix que ha permès els tècnics municipals examinar les parts inferiors dels murs de contenció de l'estany així com les estructures que sostenen els molls i passeres elevades per on passegen els vianants. Les inspeccions s'han traduït en obres de reforçament dels murs tant per la part interior de l'estany com per la part exterior que dóna als carrers de l'entorn del parc. Les tasques han inclòs la renovació i recol·locació d'algunes de les grans pedres que formen l'espigó que tanca el llac en algun dels trams del mur perimetral.

En el marc d'aquestes les obres, l'equip de govern també ha aprofitat la presència dels operaris municipals al parc que volta l'estany per millorar les condicions del camí que permet fer el circuit al voltant de la làmina d'aigua, el qual havia quedat molt malmès per l'efecte de les nevades i l'erosió el gel. El mes de gener l'Ajuntament va decidir buidar el llac per extreure'n les carpes i altres espècies invasores que hi havia detectat i canviar l'aigua, que estava bruta fins al punt que a l'estiu va haver de suspendre la travessa esportiva que s'hi fa. Les immediates glaçades van obligar a posposar l'operació a la primavera.