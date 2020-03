Treball obrirà dos pisos al Pirineu per integrar-hi infants i joves emigrants sols

La conselleria de Treball ha posat en marxa un projecte que té com a finalitat facilitar l'arribada al Pirineu de joves emigrants sols. El projecte, que porta el nom d'Avenir, és una iniciativa pionera per fomentar l'acollida i integració d'aquests joves en el marc del pla POCTEFA que promou el desenvolupament sostenible i la revitalització de les regions frontereres de Catalunya i França. El projecte Avenir té tres anys de durada i permet impulsar l'Estratègia catalana d'acollida i inclusió d'infants i joves migrats sols al Pirineu amb, d'entrada, l'obertura de dos pisos que acolliran deu joves i infants. El projecte combinarà la part educativa i social amb la formativa i laboral amb, per exemple, la descoberta de l'entorn de muntanya des d'un punt de vista cultural, esportiu, lúdic i de lleure per generar vincles socials i afecció dels joves emigrats al territori, segons el departament. En l'àmbit laboral, s'integraran en les professions de muntanya.