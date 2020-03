Puigcerdà treu els peixos d'espècies invasores del llac i el neteja a fons

L'Ajuntament de Puigcerdà, el cos dels Agents Rurals i tècnics d'una empresa especialitzada han situat al voltant del miler el nombre de peixos d'espècies invasores, principalment carpes, que han hagut d'extreure de l'estany. Entre dilluns i dimarts, el consistori ha conclòs l'operació de buidatge, neteja i extracció d'espècies foranes de l'estany per deixar la bassa neta i en condicions perquè, entre altres actes, s'hi pugui celebrar a l'estiu la popular travessa de l'estany.

Al capdavant de l'operació d'extracció de peixos d'espècies invasores, l'agent major de fauna, caça, pesca i producció d'animals del cos d'Agents Rurals a la Cerdanya, Èric Gras, ha explicat que la retirada d'aquestes espècies al·lòctones es fa mitjançant la tècnica de la pesca elèctrica. Ha detallat que gràcies al nivell baix de l'aigua i a aquest sistema de pesca, en poc més d'una hora d'actuació es van poder extreure unes 200 carpes i carpins.

Gras també ha dit que el fet que aquestes espècies, introduïdes per l'home, habitin a l'estany ha fet minvar la població de truites, que sí que són autòctones de la zona. El màxim responsable dels agents ha argumentat que la presència de carpes i altres espècies a l'estany es deu a la introducció artificial per part de l'acció humana. Això, ha emfatitzat, posa en perill la presència de les espècies autòctones, com ara la truita de riu, les quals garanteixen l'equilibri biològic de l'estany.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Puigcerdà, Marta Rufiandis, ha explicat que la presència de carpes al llac ha acabat contaminant l'aigua, amb la qual cosa es feia necessària la seva extracció d'aquest medi. També ha remarcat que els pràcticament dos mesos que han passat des que va dur a terme la primera maniobra de buidatge de l'estany han servit per netejar el seu interior d'objectes que s'hi havien llançat i, a més, refer-ne una part de les parets. Entre els objectes que s'hi han trobat hi ha extintors, pneumàtics, bateries de vehicle i elements del mobiliari urbà a més de deixalles menors. L'operació de neteja i extracció de peixos s'havia de fer el mes de gener però els episodis meteorològics de fortes glaçades van obligar el consistori a posposar-la.

Pel que fa a l'acció de la regidoria d'Urbanisme mentre el llac ha estat buit, ha consistit en el reforçament de les estructures interiors i exteriors com ara els murs perimetrals i els que el separen dels carrers així com les bases dels molls i passeres.