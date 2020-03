Els docents cerdans demanen triar plaça per comarca i no per província

Els professors de la Cerdanya s'han mobilitzat per posar remei a un problema que pateixen des de fa anys: una especial limitació territorial per demanar plaça perquè en una comarca que està a cavall de dues províncies, la divisió entre la part de Lleida i la de Girona és la que preval a l'hora d'atorgar places.

L'actual sistema d'atorgament de les places via telemàtica fa que els professors que trien com a preferents els centres de la banda gironina no puguin accedir als de la banda lleidatana (per exemple, a la Seu d'Urgell) i per als que viuen a la part lleidatana la situació és a l'inrevés. I ni uns ni altres poden accedir a les places del Berguedà.

Un grup de docents que no tenen plaça fixa han impulsat la creació de la Plataforma de Docents Substituts de Cerdanya i han activat una recollida de signatures per instar el departament d'Educació a revisar el sistema d'accés a les places en el seu cas. Els impulsors de la plataforma han redactat un manifest en què argumenten que «els docents substituts hem d'escollir uns Serveis Territorials (ST) com a preferents, decisió que determina les diferents poblacions on podrem treballar. Un cop escollits els ST podem fer una selecció d'aquelles poblacions que ens interessen i descartar les altres. La distància, les hores de trajecte diari, la possibilitat de canvi de residència i les diferents situacions personals i familiars són els principals factors que determinen l'elecció d'unes o altres poblacions. La Cerdanya està dividida en dos Serveis Territorials, si escollim com a preferent els de Lleida, estem renunciant a treballar als centres educatius de la Cerdanya adscrits als Serveis Territorials de Girona i a l'inrevés».

Davant aquest escenari, els docents remarquen que «a la Cerdanya hi ha dotze escoles públiques d'educació infantil i primària, set de les quals són escoles rurals amb molt poques places de treball, i un únic institut. El departament d'Ensenyament ens obliga a renunciar a la meitat d'escoles de primària. Si volem treballar a casa nostra, el professorat d'infantil i primària només podem treballar a sis escoles en tota la comarca i el professorat de secundària ha de creuar els dits si vol aconseguir plaça a l'institut de Puigcerdà». Els docents cerdans afegeixen que si poguessin accedir a les 19 escoles i 5 instituts del Berguedà i als del Ripollès, als quals tan sols poden optar si renuncien a treballar a la Cerdanya, podrien continuar vivint a la vall. Per això han iniciat una recollida de signatures, que ja en suma més de 500, i han demanat suport als ajuntaments.