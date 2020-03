Els joves de la Seu demanen tenir un espai públic les tardes dels caps de setmana

Aquesta setmana s'ha celebrat la primera sessió plenària del Consell Municipal d'Adolescents (CMA) de l'actual curs escolar 2019-2020 de la Seu d'Urgell. La sessió, presidida pel vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha tingut la participació del regidor de Joventut, Xavier Estival, i del regidor del grup municipal Compromís per la Seu, Àngel Rubio.

En el primer ple, els dotze membres que el formen, alumnes dels instituts La Valira i Joan Brudieu i del col·legi La Salle, han pres possessió del seu càrrec i han obert el tràmit dels primers projectes. Els joves han fet palès davant de les autoritats la necessitat de poder disposar d'un espai per a joves les tardes dels cap de setmana, un altre per pintar grafits i un local per fer teatre, entre d'altres peticions.