La Cerdanya baixa el ritme amb el malestar per la presència d'estiuejants

La Cerdanya viu la primera jornada de confinament amb una evident baixada del ritme social, turístic i comercial. Els carrers de Puigcerdà s'han buidat i els comerços majoritàriament han tancat, per bé que aquest dissabte al matí s'hi podien veure també botigues de joguines, flors i sabates obertes. Als pobles l'activitat ha estat major perquè la presència de segons residents ha multiplicat les poblacions. En aquest sentit els cerdans viuen amb una antipatia palpable als carrers la presència de visitants que han fet cas omís a les recomanacions de la Generalitat i han preferit fer el confinament a la casa d'estiueig. El fet que aproximadament el 40% de les segones residències s'hagin reobert aquest cap de setmana suposa un augment d'unes 17.000 persones a la comarca, de manera que pràcticament ha doblat la població. Aquest malestar entre cerdans i segons residents s'ha fet visible a Puigcerdà amb una pancarta en un balcó que titllava d'irresponsables els que han pujat a la vall com si fossin de vacances. A les xarxes, les crítiques per l'arribada dels estiuejants s'han multiplicat. Aquesta situació queda sobretot palesa als poble, on els aparcaments plens de vehicles de gama alta i les botigues d'alimentació plenes a vessar. L'ambient a Puigcerdà, en canvi, ha estat aquest dissabte el d'un dia de tancament general. Els carrers del nucli de vianants han estat pràcticament buits i tan sols en alguns establiments s'hi concentrava la gent. Ha estat el cas dels forns de pa, on els cerdans han fet cua a fora el carrer respectant la separació aconsellada per les Autoritats sanitàries.

A l'alta Cerdanya el dissabte s'ha viscut amb més normalitat ja que els bars i restaurants han obert i la població es manté activa davant la celebració aquest diumenge de les eleccions municipals