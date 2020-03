ERC demana la dimissió del president de l'Alt Urgell per voler fer un ERTO a la plantilla dels menjadors escolars

ERC de l'Alt Urgell ha demanat aquest dissabte la dimissió del president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Miquel Sala, després de saber, segons diuen, que es vol fer un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a les persones que presten el servei dels menjadors escolars a la comarca, les quals treballen en una empresa pública que depèn del propi organisme. Els republicans, que tenen un pacte de govern amb JxCat, han lamentat que s'hagi volgut aplicar aquesta mesura -mentre els centres educatius estan tancats preventivament per evitar la propagació del coronavirus- sense consultar-los ni havent-ho consensuat prèviament. Des de JxCat, però, afirmen que aquesta opció només s'ha valorat, sense que s'hagi pres cap decisió.

Fonts d'ERC han explicat que no són partidaris d'aplicar un ERTO a la plantilla dels menjadors escolars, tenint en compte la "situació d'emergència" actual pel coronavirus. A més, asseguren que no veuen "assumible" continuar a l'equip de govern del Consell Comarcal de l'Alt Urgell si el president de l'ens no presenta la seva renúncia. Mentre, des de Compromís, a l'oposició, lamenten que no se'ls hagi escoltat i creuen que "la mesura, tot i ser legal, no és digna d'una administració pública". Per aquest motiu, demanen la seva retirada, segons han expressat en un comunicat.

En l'escrit, també ressalten que la situació laboral de les persones que treballen als menjadors escolars és de vulnerabilitat ja que, segons han afirmat des de Compromís, són "els que tenen un contracte més precari, els que treballen menys hores i els que cobren menys". Finalment, JxCat, formació a la qual pertany el president del Consell Comarcal, ha volgut deixar clar a través d'un comunicat difós per les xarxes socials que aquesta mesura no s'ha aplicat en cap cas i que la plantilla continua actualment contractada per l'empresa pública IAUSA (Iniciatives Alt Urgell, SA).

A la missiva que van rebre els treballadors dels menjadors escolars aquest divendres, la direcció els explica que a principis de la setmana que ve els informarien del dia en què han d'aportar la documentació corresponent per poder cobrar la prestació d'atur, donat que la tramitació inicial de l'ERTO l'ha de fer l'empresa. També els diuen que la mesura s'aplica tenint en compte que la seva tasca és "molt concreta" i que, afegeixen, "sense els infants i joves i amb els centres educatius tancats" aquesta no es pot dur a