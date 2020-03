El virus fa evident a la Cerdanya una frontera que es manté oberta

La frontera entre Puigcerdà i la Guingueta d'Ix ha esdevingut més real que mai en aquest primer dia laborable d'estat de l'alarma. El pas fronterer es manté obert al pas de vehicles i vianants, però l'evidència que les mesures de protecció no són iguals algun i altre costat del riu fa palesa l'existència de la divisió estatal. A l'Alta Cerdanya també han tancat les escoles i resta de centres docents fins les vacances de Pasqua, i els comerços han estat tancats amb l'excepció de les farmàcies i les botigues d'alimentació. No obstant això, es fa molt evident que no es manté la distància de seguretat per evitar els contagis i rarament es veu mascaretes el carrer. Fonts de la comissaria de la Policia nacional espanyola de Puigcerdà han descartat de moment que tanquin la frontera hi han apuntat que de moment es limiten a complir el que estipula el decret d'estat de l'arma, el qual no preveu la suspensió de la lliure circulació entre estats de la UE. Una altra diferència que sorprèn als cerdans és que l'Ibuprofè ha estat desaconsellat a l'estat francès mentre que a l'espanyol se n'han desmentit les possibles contraindicacions contra el virus. Una situació diferent a la que es viu a la frontera del riu Runer entre l'Al l'Urgell i Andorra, on la circulació ha quedat restringida a residents del Principat.

L'activitat a la Cerdanya ha baixat notablement amb carrers buits i carreteres desèrtiques. Tan sols es concentra gent a les grans superfícies comercials d'alimentació de Puigcerdà Alp i la Guingueta. Als aparcaments, patrulles dels Mossos d'Esquadra recorden l'obligatorietat de viatjar sol. Igualment, al centre de Puigcerdà una patrulla avisa els vianants que han de marxar cap a casa i que els desplaçaments es limiten a la compra, l'acompanyament de persones dependents o el passeig de les mascotes. Els hotels són tancats des de divendres i l'activitat turística s'ha reduït a zero. El sector de l'esquí, també ja amb la temporada finalitzada, dedica aquests primers dies de confinament a gestionar el personal que encara queda a les instal·lacions i ha deixat per després de la crisi sanitària la realització dels balanços oportuns. En aquest àmbit, si be encara queden algunes cases d'estiueig ocupades amb famílies que han optat per fer el confinament a la Cerdanya, la gran majoria de segones residències han quedat tancades, de manera que la comarca ha tornat al seu padró habitual per sota de les 20.000 persones.

Un dels sectors que no s'ha aturat completament és el de la construcció. Encara ahir es veien algunes obres en funcionament amb operaris treballant amb mascaretes i els camions de distribució de formigó circulant per les carreteres.

L'administració, des de casa

Un dels sectors que ha modificat el seu funcionament a la vall és el de l'administració. Ajuntaments, oficines de la Generalitat com ara la d'Agricultura i el Consell Comarcal han anul·lat les tramitacions presencials i han aconsellat els veïns a utilitzar les eines digitals. És el cas del Consell Comarcal, que ha enviat a treballar des de casa la major part del personal i ha establert un torn rotatori per a l'atenció a la seu de Puigcerdà.