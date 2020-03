La Cerdanya obre l'antic hospital per tenir més poder de resposta sanitària

La Cerdanya augmenta la capacitat d'atenció a possibles nous casos de Coronavirus, que ja són quatre des de l'inici de la crisi, amb la reobertura de part de l'antic hospital, situat al centre de Puigcerdà.

L'Hospital de Cerdanya i la Fundació Hospital de Puigcerdà que presideix l'Ajuntament de la capital cerdana han decidit reobrir la segona planta d'hospitalització d'aguts de l'antic hospital de la plaça Santa Maria, la qual està tancada des del setembre de 2014, quan es va inaugurar l'actual hospital transfronterer. La decisió té com a objectiu ampliar la capacitat de resposta pròpia davant el possible augment de positius de Covid-19.

Segons han explicat des de l'Ajuntament, la segona planta de l'antic hospital, que s'obrirà en breu, comptarà amb una capacitat de 26 llits per atendre els pacients que prèviament hauran estat avaluats a l'Hospital Cerdanya del Pla de Rigolisa i que siguin casos positius en Covid-19 de diferent gravetat. D'aquesta manera, el nou espai hospitalari permetrà mantenir amb places lliures el centre de referència comarcal.

L'alcalde de Puigcerdà i president de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «la mesura té quatre objectius: Primer, evitar que les persones infectades pel Covid-19 puguin entrar en contacte amb els col·lectius més vulnerables que es troben a la Residència Sociosanitària de Puigcerdà; segon, poder-les atendre en un espai independent com el de la segona planta de l'antic hospital, per evitar el risc de contagi i propagació del virus; tercer, que la Residència només atengui activitat subaguda de l'Hospital Cerdanya que no sigui Covid-19, i alliberar si fos necessari llits de l'Hospital Cerdanya; i quart, estar preparats per si el brot epidèmic va en augment».

Piñeira ha afegit que el fet que l'hospital antic estigués en marxa fins fa relativament poc permet les autoritats sanitàries comarcal guanyar temps. En aquest sentit, l'alcalde ha emfatitzat l'«enorme esforç que està fent el personal de la Fundació i tots els treballadors de l'àmbit salut», i ha explicat que en aquests moments la institució també disposa d'una ambulància per a trasllats.

L'estratègia sanitària s'ha establert en col·laboració amb les autoritats de l'Alt Pirineu, el Consell Comarcal i els ajuntaments de la vall. Puigcerdà ha emès un comunicat per remarcar a la població la importància de seguir les recomanacions de Salut i dels organismes oficials, reforçar les mesures higièniques i de prevenció, evitar els desplaçaments innecessaris, prioritzar el confinament, fer un ús responsable del sistema sanitari i, abans d'acudir als centres de salut, trucar al 061.