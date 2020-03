El confinament allarga sense data el tall de la ruta cerdana cap a Perpinyà

En matèria de comunicacions, plou sobre mullat a la Cerdanya. El confinament decretat finalment també per l'estat francès per evitar la propagació del contagi, ha obligat les empreses que treballen en la reobertura de la carretera RN116 que comunica la vall amb la ruta de Perpinyà a aturar les obres. La mesura s'ha pres sense data de retorn a l'espera que se solucioni la crisi sanitària, de manera que la Cerdanya veu allargada la supressió d'un dels quatre principals accessos i el més directe al mar a través del Conflent i el Rosselló.

La carretera RN116, la més important per l'Alta Cerdanya per la seva comunicació amb les comarques veïnes i una de les vies usades pels cerdans per anar a la costa o a Girona no es reobrirà fins, com a mínim, la segona quinzena de maig. L'estat de confinament decretat per l'estat francès ha aturat totalment les obres de consolidació del terreny on el mes de febrer es va produir els moviments de terres que van taller el vial. Els treballadors han seguir l'ordre d'estar-se a casa i les empreses constructores no podien garantir el subministrament dels materials fins al punt que la data prevista per a la reobertura, a finals del mes d'abril, ha quedat obsoleta. La mesura ha arribat com un nou contratemps per als sectors turístics i de serveis de l'Alta Cerdanya, que ja van veure tallada en sec la temporada d'esquí i ara veuen perillar l'inici de la de l'estiu.

Els efectes viaris derivat de la crisi del Coronavirus han convertit l'Alta Cerdanya, de fet, en una illa incomunicada pels seus dos principals accessos, ja que des del dilluns dia 16 la Policia Nacional espanyola també barra el pas a l'accés de Puigcerdà si no és per causes mèdiques justificades. Així, en cas de necessitat urgent, els nord cerdans no poden accedir ni a la ruta N116 cap a l'est ni a les que formen l-N-152 i N-260 de l'estat espanyol per l'oest.

Mobilització d'electes i empreses

A fi efecte de fer força davant l'administració francesa, els empresaris afectats han creat una associació que sota el nom 'RN116.FR' ja ha activat campanyes de recollida de signatures, estampació de samarretes reivindicatives i conscienciació de la societat. L'entitat reclama la realització d'un projecte nou que replantegi el traçat entre Prada de Conflent i Montlluís

El tall de carretera es va produir el dia tres de febrer, arran del temporal Glòria, quan un torrent d'aigua subterrani va provocar una deformació i aixecament de l'asfalt i la seva estructura de base. El tall, produït al terme municipal de Sauto, ha mobilitzat també els electes locals davant l'estat.