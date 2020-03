Disset veïns de la Seu inicien la fabricació de mascaretes en imporessores 3D

Disset veïns de diferents municipis de l'Alt Urgell estan fabricant més d'una quarantena de màscares de protecció facial amb impressores 3D, les quals s'entregaran aquest dimecres al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. De fet, la demanda els ha arribat a través del propi centre sanitari, així com també des de l'ajuntament, i aquest dilluns ja li han fet arribar una seixantena de tiradors de porta, amb els quals s'evita haver-les de tocar amb les mans. A més, també tenen previst fer alguns accessoris que formen part dels respiradors, tot seguint les indicacions que han estat validades per l'equipament hospitalari Parc Taulí de Sabadell o per la comunitat 'maker' de sanitat.

El professor de tecnologia de l'Institut la Valira de la Seu d'Urgell, Marc Llovera, és el coordinador de la iniciativa i ha explicat que el seu objectiu és el de replicar peces mitjançant impressores 3D. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que no són fabricants de material mèdic, sinó que la seva voluntat és la de donar facilitats als professionals de la salut. Pel que fa a les màscares, a la part que estan imprimint se li afegirà, per part de l'hospital, un plàstic transparent al davant. D'aquesta manera, es contribueix a la prevenció de contagis de covid-19 entre els metges i els pacients.

Llovera també ha volgut fer una crida a d'altres persones de la comarca que tinguin una impressora 3D per a què se sumin a la iniciativa, unint-se al canal de Telegram CV19_FAB_ALT URGELL. Així, ha remarcat la importància que té el fet d'haver-se organitzat de forma pròpia a la zona, tenint en compte la distància física que hi ha des del centre hospitalari de la Seu d'Urgell als situats a les capitals de demarcació de Lleida i Barcelona. Tot i això, ha detallat que la seva tasca està coordinada amb d'altres xarxes que existeixen arreu del territori lleidatà, Catalunya, l'Estat i el món.