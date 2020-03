La Cerdanya es lleva amb una nevada de vuit centímetres

La Cerdanya s'ha llevat aquest segon dimecres de confinament amb una nevada que ha deixat un gruix mig de vuit centímetres al fons de la vall. La baixada dràstica de les temperatures durant la tarda de dimarts, que va fer passar la comarca d'un ambient suau al migdia al voltant dels 15 graus a un de gèlid al vespre per sota dels cinc, s'ha completat durant la nit amb el temporal. La nevada tardana és del tipus maquillatge, ja que no ha agafat a l'asfalt ni les voreres assolellades a causa de l'escalfor que acumulen a aquestes alçades de març. Així, la neu s'ha dipositat en prats, solars, vehicles aparcats i teulats i en quant surti el sol es fondrà de seguida. Això ha fet que no hagi influit en el trànsit ni en la rutina dels vianants a l'hora de desplaçar-se pels carrers. Sí tindrà un efecte positiu durable en l'augment dels recursos hídrics de la comarca i el país. En aquest sentit, la neu provocarà una crescuda sobtada del cabal del Segre en els pròxims dies. La neu ha caigut de manera més generosa a les cotes altes, deixant gruixos superiors als quinze centímetres als cims i les pistes d'esquí. Les estacions arriben a les portes de Setmana Santa amb la paradoxa de gaudir d'una situació immillorable pel que fa a la neu i, en canvi, estar tancades a causa del Coronavirus.