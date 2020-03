L'Ajuntament de Bellver reparteix casa per casa un miler de mascaretes

L'Ajuntament de Bellver ha repartit casa per casa un miler de mascaretes a les famílies confinades. Des de primera hora del matí una comitiva municipal amb dos vehicles i encapçalada pel mateix alcalde, Xavi Porta, ha recorregut els carrers del poble per entregar les peces de roba. La campanya d'entrega es completarà a partir d'aquest dijous a les famílies de la desena llarga de pobles i llogarrets habitats del terme municipal.

Un ban municipal va anunciar la mesura el dimarts avisant els bellverencs que estiguessin alerta al senyal sonor. Davant aquest anunci, molts veïns ja estaven preparats darrere les finestres a partir de quarts de nou del matí, quan ha començat el repartiment. Un vehicle del parc de bombers feia sonar una sirena i llançava un avís per megàfon i l'alcalde, ajudat per un regidor, caminava davant la rua repartint les mascaretes en ma; dues per cada unitat familiar a fi efecte que n'hi hagués per a les aproximadament 550 llars, amb una mitjana de 3,7 membres per família, que té el poble. El repartiment ha fet possible per uns instants tornar a veure gent als carrers, per bé que els veïns han respectat la distància de seguretat per evitar possibles contagis.

L'alcalde ha explicat que gràcies a un contacte de l'equip de govern amb una empresa del sector del tèxtil vinculada amb la Cerdanya ha estat possible rebre un miler de mascaretes. Porta ha apuntat la possibilitat que la mateixa empresa en faci més per continuar abastint la comarca. Aquest contingent de mascaretes se suma al que nombrosos veïns de la vall, entre els quals els membres d'un Grup de suport mutu creat per a l'ocasió, estan realitzant de manera voluntària. En el marc de les mesures per afrontar la crisi sanitària, l'Ajuntament de Bellver també ha decidit suspendre el pagament de les quotes del centre de dia i de la llar d'infants municipal fins que es normalitzi la situació.