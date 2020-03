Llívia implanta l'econeteja per aturar la degradació de les peces del seu museu

L'Ajuntament de Llívia ha posat en marxa un nou sistema de neteja de les dependències municipals, entre les quals les sales i elements del Museu de la Farmàcia Esteva, que substitueix els productes químics per altres de naturals i ecològics. L'objectiu de la mesura és adherir-se a una política sostenible en aquest àmbit i evitar la degradació que provocaven els productes químics en els objectes centenaris del Museu.

El nou sistema es diu EcoFrog i segons ha explicat el mateix consistori funciona a través d'una descàrrega elèctrica que transforma l'oxigen en ozó, el qual és considerat un desinfectant «natural, ecològic i eficient amb el qual es pot rentar tot tipus de superfícies sense fer ús de lleixius ni de productes químics», segons han remarcat des de l'Ajuntament. Entre els objectius de la mesura també hi ha «eliminar les deixalles provinents dels envasos de productes de neteja, que generalment són de plàstic no biodegradable i d'un sol ús». L'equip de govern ha fet instal·lar el sistema EcoFrog per netejar les tres plantes de la casa consistorial. Pel que fa a la planta baixa, on hi ha l'antiga Farmàcia Esteva, l'equip de govern ha remarcat que conté «elements molt sensibles que s'estaven degradant degut a l'ús de productes químics», de manera que ara «estaran més segurs que mai», segons ha emfatitzat el conservador del Museu. L'Ajuntament estudia ampliar la instal·lació d'aquest sistema a altres dependències municipals com ara el poliesportiu i la nova escola municipal, que s'està acabant de construir.