Els cossos policials del Pirineu homenatgen els treballadors sanitaris

Els cossos policials del Pirineu van homenatjar aquest dimecres al vespre els treballadors sanitaris dels hospitals de la Seu d'Urgell i de Puigcerdà. Els agents es van desplaçar davant les respectives entrades del servei d'Urgències, on van estacionar els vehicles, van fer sonar les sirenes i es van posar a aplaudir en reconeixement a la tasca del personal mèdic. Metges i infermers van sortir a l'entrada de l'edifici per rebre l'agraïment i tornar l'aplaudiment als agents. Aquesta s'ha convertit en una escena freqüent vista també, per exemple, a Manresa, Berga i Igualada.