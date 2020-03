Una empresa de Manresa fa cada dia 1.500 mascaretes per a la regió central

L'empresa de Manresa LVX Barcelona 2014 SL que es dedica a la confecció de pantalons per a botigues multimarca ha canviat la producció per a confeccionar 1.500 mascaretes al dia que reparteix a les comarques de la Catalunya Central. Des que va començar la crisi sanitària ja ha servit 15.000 proteccions i preveu continuar confeccionant-ne fins que ja no siguin necessàries.

LVX, que davant el tancament de les botigues de roba ha hagut de suspendre la campanya d'estiu de pantalons, dedica des de fa deu dies una plantilla de set treballadors a la confecció de mascaretes de coto sota demanda d'administracions, institucions i particulars. Es tracta de les mascaretes bàsiques de cotó que eviten que qui les porta propagui el virus. En els últims dies n'ha subministrat 4.000 als ajuntaments de la Cerdanya i de les comarques centrals com ara Castellvell i el Vilar, Monistrol i Sant Salvador de Guardiola, institucions com Ampans o empreses com Forn de Cabrianes. L'empresa, que ha ofert ara la producció als consells comarcals i resta d'ajuntaments de la regió central, també està rebent comandes d'ajuntaments d'altres demarcacions com ara Juncosa, la Granadella o la Pobla de Cérvoles, a les comarques de Lleida.

Un dels primers destins de les seves mascaretes ha estat la Cerdanya. En nom de l'empresa, Lídia Serra ha explicat que «el que fem nosaltres és fabricar les mascaretes, vendre-les als ajuntaments a preu de cost per cobrir les despeses i la ma d'obra i després són ells els que les fan arribar a la població». La vinculació d'LVX amb la comarca ve donada per l'organització, conjuntament amb altres socis, de l'Outlet Cerdanya que des de l'any 2016 complementa les campanyes turístiques a la vall amb la instal·lació d'un festival de moda i oci a municipis com Bellver, Das o Bolvir en funció de l'edició. Així, l'empresa ha entregat aquesta setmana 4.000 mascaretes que els ha encarregat ajuntaments com ara Bellver, Ger, Lles, Das, Prats i Samsor, Llívia, Fontanals i Bolvir.

Per tal de minimitzar el risc de contagi i respectar l'ordre de confinament, la comanda s'ha distribuït a través d'una empresa de transport de paqueteria. Cada ajuntament decideix com les distribueix entre la població, ja sigui fent una entrega universal o a les persones o institucions que les requereixen. En aquest sentit, l'Ajuntament de Bellver va entregar casa per casa dimecres i dijous dues mascaretes per nucli familiar.