La Cerdanya triplica en quatre dies els positius de Covid-19

L'Ajuntament de Puigcerdà ha fet públic aquest diumenge que la Cerdanya registra ja disset casos de pacients positius per Coronavirus. Aquesta xifra suposa més del triple dels cinc que s'havien registrat dimecres. Dels disset pacients, onze continuen hospitalitzats a l'Hospital de Cerdanya, mentre que la resta ha estat traslladada a altres centres mèdics de Manresa i Lleida. En aquest sentit, El departament de Salut ha confirmat que en les últimes hores han mort quatre persones més amb coronavirus SARS-CoV2 a les comarques de Lleida: tres a la regió sanitària de Lleida i una a la d'Alt Pirineu i Aran. Amb aquestes, ja són 44 el total de víctimes a la demarcació. El departament també ha informat de 76 casos positius nous i la xifra total d'infectats s'eleva a 680. D'aquests nous positius, 64 s'han confirmat a la regió sanitària de Lleida i 42 a la regió de l'Alt Pirineu i Aran. Hi ha 258 persones ingressades, 47 de les quals a l'UCI. Així mateix, en les últimes hores 11 persones han estat donades d'alta. Segons les dades del departament, a la regió sanitària Alt Urgell i Aran hi ha 42 persones hospitalitzades per coronavirus i totes es troben a planta. D'aquestes, 11 es troben ingressades a l'Espitau Val d'Aran; 16 a l'Hospital Comarcal del Pallars a Tremp; 5 a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell; i 10 persones estan ingressades a l'Hospital de Cerdanya.