L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i Protecció Civil han confirmat que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 2.4 amb epicentre a la comarca de la Cerdanya, concretament a prop de Meranges. No ha provocat danys i no es té constància que hagi estat percebut per la població. El sisme s'ha produït cap a les 12.52 hores.