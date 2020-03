Un jove aficionat a la impressió 3D fa viseres pel servei sanitari de Puigcerdà

El jove de Puigcerdà Eduard Espada aficionat a la impressió en tres dimensions confecciona cada dia una desena de viseres de plàstic per als serveis sanitaris de Puigcerdà i la Cerdanya. Espada, de 31 anys d'edat i informàtic de professió, ha entregat ja 45 viseres a l'Ajuntament, institució que les trasllada a l'Hospital de Cerdanya i la Fundació Hospital de Puigcerdà, la qual gestiona l'Àrea Bàsica de Salut i la Residència Sociosanitària. Ara farà una nova entrega de 25 pantalles i la seva intenció és anar confeccionant viseres «fins que em diguin prou».

Espada va conèixer la iniciativa de Coronavirusmakers.org que coordinaven a tot l'estat la confecció de viseres de plàstic i va veure que a Puigcerdà no hi havia cap agent. S'hi va posar en contacte i va obtenir les plantilles per a poder imprimir les proteccions, les quals estan homologades per les autoritats sanitàries. La impressió en tres dimensions tarda dues hores en fer la visera i comporta la utilització de bobines d'un quilo de filament, amb un balanç d'unes 25 viseres per cada bobina, que per ara està posant del seu estoc personal. No obstant això, l'Ajuntament de Puigcerdà s'ha ofert a subministrar-li el material, extrem que Espada per ara ha refusat: «de moment ho poso de la meva butxaca perquè ho vull fer de manera gratuïta perquè no vull emportar-me cap diner en això ni vull guanyar res, ho faig per ajudar perquè estem com estem». El sector tecnològic d'impressió en tres dimensions està considerat com un sector essencial per, precisament, permetre aquest tipus d'accions. Espada ha remarcat que «la meva idea és anar fent-ne fins que em diguin prou, se m'acabin les bobines o no tingui manera d'aconseguir-ne més; la iniciativa no és meva ni pretenc emportar-me cap mèrit, ho és de la gent de Coronavirusmakers i jo simplement sóc un dels milers que estem imprimint les viseres».

L'Ajuntament de Puigcerdà està vehiculant les pantalles cap als professionals sanitaris tant de l'Hospital de Cerdanya com de la Fundació Hospital de Puigcerdà conjuntament amb altres donacions que està rebent d'institucions, empreses i altres particulars. En els últims dies ha rebut un contingent de material sanitari com ara mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, ulleres, bates del cicle formatiu sociosanitari de l'Institut Pere Borrell, empreses, industrials, comerços, dentistes, veterinaris i de departaments del mateix consistori.