L'Hospital de Cerdanya registra el primer mort per Coronavirus

L'Hospital de Cerdanya ha fet públic el primer cas de mort per Coronavirus. Es tracta d'una pacient de 60 anys d'edat que ha mort aquest dimarts dia 31 de març quan passaven pocs minuts de la una de la matinada després d'haver ingressat al centre hospitalari el dissabte dia 28. Aquest és el primer cas admès de decés per la Covid-19 per l'hospital, ja que oficialment del conegut restaurador d'El Rebost de Ger, Pere Nin, no se n'ha dictaminat el motiu de la mort. La seva dona, i cuinera del restaurant, Chusa Peleato, continua ingressada a l'hospital amb, ara si, un quadre confirmat de Coronavirus. Peleato, que evoluciona favorablement i aquesta setmana podria tornar a casa segons ha explicat ella mateixa, manté el convenciment que Nin va morir per la mateixa pandèmia. Peleato ha explicat que encara no disposa d'informes mèdics que li aclareixin el decés del seu marit.

Des de l'inici de la crisi sanitària, l'Hospital de Cerdanya ha registrat 23 positius, dels quals 19 han estat ingressats, tres traslladats a altres centres sanitaris i sis pacients han estat donats d'alta. Actualment hi ha vuit pacients ingressats amb positiu de Coronavirus i cinc pacients declarats com a sospitosos pendents de confirmar. Després d'una setmana amb un creixement de casos positius, durant la jornada de dilluns l'hospital va sumar un sol cas.