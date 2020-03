L'Institut d'Estudis designa els finalistes del Cerdà de l'Any i fa una crida a votar

L'Institut d'Estudis Ceretans (IEC) ha designat els tres finalistes del concurs Cerdà de l'Any que distingirà la persona o entitat que més es va destacar durant el 2019 en la promoció de valors, altruisme o humanisme a la comarca. Els tres escollits són l'històric doctor Enric Subirats, la mestra i activista cultural de l'Alta Cerdanya Monique Guerrero i la nova Colla Castellera de Cerdanya. L'Institut d'Estudis Ceretans, que s'ha vist obligat a posposar la gala d'entrega del guardó que s'anava a realitzar el 26 d'abril a Bolvir pel confinament provocat pel coronavirus, ha fet una crida a la població a votar telemàticament o, més difícilment en l'actual confinament, a través dels ajuntaments de la vall.



Els tres finalistes presenten un ventall divers de motius pels quals han estat escollits. Pel que fa a Enric Subirats, es tracta d'un «metge format en cuidats intensius a l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Enamorat de la muntanya, es va especialitzar en medicina interna i en medicina esportiva per exercitar a Puigcerdà. Convençut de que ajudar a ser feliç forma part de la medicina, es va dedicar a la medicina de muntanya per facilitar a la gent fer activitats en el medi natural de manera segura», segons ha definit el mateix IEC. Subirats ha acumulat una llarga trajectòria com a metge a les estacions d'esquí alpí i és el responsable dels cursos internacionals de medicina de muntanya. Pel que fa a la Colla Castellera, ha aglutinat en poc més d'un any un grup d'unes 120 persones provinents de tota la vall en una activitat d'integració social i cultural. L'estiu de l'any 2019 va obtenir el reconeixement oficial com a Colla Castellera per part de la Coordinadora Nacional.



Finalment, Monique Guerrero és «mestra de l'Educació Nacional, gràcies a la seva formació i per voluntat personal, tota la seva carrera, va portar la doble funció de responsable pedagògica i administradora d'una escola i paral·lelament va treballar com a experta amb alumnes de Cerdanya amb grans dificultats escolars», explica l'Institut d'Estudis Ceretans. Les votacions ja es poden realitzar a través del portal www.ieceretans.org.