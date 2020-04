L'Hospital de Cerdanya manté la capacitat sanitària amb el 58% dels llits lliures

L'Hospital de Cerdanya manté la capacitat de rebre nous pacients per la crisi del Coronavirus. El centre hospitalari disposa de 58 llits per a tractar les persones que en presentin símptomes. D'aquests 58 llits, 44 estan condicionats per atendre pacients aïllats i 14 són convencionals. El recompte de casos aquest tercer dimecres de confinament a l'hospital transfronterer apunta a nou pacients ingressats per Coronavirus, sis pacients ingressats com a sospitosos i nou ingressats per altres patologies, la qual cosa suposa 24 persones ingressades i fixa en el 42% el percentatge d'ocupació de les habitacions. En aquest sentit, la Cerdanya també compta amb els 26 llits que ha posat a disposició de possibles necessitats la Fundació Hospital de Puigcerdà a l'edifici de l'antic hospital de la plaça Santa Maria de la capital cerdana. En base a aquest escenari, el centre hospitalari ha emès un comunicat en el qual remarca que el centre no té problemes per manca de llits ni té el servei d'urgències saturat.

Des de l'inici de la crisi sanitària, l'Hospital de Cerdanya ha registrat 24 casos de positiu per Coronavirus, amb 20 hospitalitzats, quatre pacients traslladats, set altes i una mort, una dona de 60 anys amb patologies prèvies. En els últims dies el registre de positius s'ha alentit, amb set casos més des de diumenge.