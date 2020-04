Puigcerdà incorpora al servei diari de neteja una brigada de desinfecció

L'Ajuntament de Puigcerdà ha incorporat a l'operació de neteja de la vila un servei de desinfecció per mirar de sumar esforços en la lluita contra el contagi del coronavirus. El nou servei opera de moment amb dos camions, i a partir de la setmana que ve ho farà amb un tercer, els quals repassen les zones de més afluència de gent així com els accessos a les instal·lacions sanitàries. La mesura té com a objectiu reduir la supervivència del virus sobre les superfícies contaminades, estimada entre dues i nou hores.

Els vehicles, d'una dimensió reduïda que els permet passar pels carrerons del nucli antic, escampen per la via pública una solució d'aigua amb hipoclorit de sodi amb un percentatge de l'1%, tal com recomanen les autoritats sanitàries, segons han remarcat des del consistori. Aquesta dissolució elimina el virus i la possibilitat que es propagui. A fi efecte que el servei sigui el màxim rendible possible, l'Ajuntament ha dissenyat un itinerari de desinfecció que passa, principalment, pels centres sanitaris com ara els accessos a l'Hospital de Cerdanya, la residència Sociosanitària, el Centre d'Atenció Primària de la plaça Santa Maria, les farmàcies que aquests dies presenten constantment llargues cues, els supermercats i la resta de comerços d'alimentació i productes de primera necessitat que concentre més presència de gent. La desinfecció la porta a terme l'empresa local Companyia Ceretana de Neteges, la qual té previst incorporar el pròxim dilluns un tercer camió per ampliar les zones desinfectades. El servei es va activar a l'inici de la crisi i tan sols es va aturar els dies de nevada, segons ha remarcat l'Ajuntament.