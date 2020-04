Bellver reurbanitza la plaça Major porxada i la tanca a l'accés de trànsit

Bellver de Cerdanya renta la cara a un dels seus entorns urbans més apreciats per veïns i visitants: la plaça Major porxada que corona el turó del nucli antic. L'Ajuntament ha iniciat unes obres, que ara ha hagut d'aturar a causa de la pandèmia del Coronavirus, que permetran no tan sols una renovació del paviment sinó que plantejaran un nou ús de l'espai amb el tancament de l'accés als vehicles.

Les obres, ja s'havien iniciat amb l'aixecament de l'enllosat antic, inclou la renovació del paviment,el soterrament de les línies elèctriques i la substitució de les xarxes subterrànies de serveis. Amb aquest projecte, l'entorn medieval de la plaça ha de quedar més endreçat i modernitzat pel que fa als serveis d'abastiment com ara els d'aigua, llum i gas així com el de clavegueram. El projecte consolidarà a tot el recinte el tancament del trànsit que l'Ajuntament ja ha aplicat últimament a la meitat occidental de la plaça. Segons ha explicat l'alcalde, Xavi Porta, una vegada acabades les obres, es tancarà l'accés als vehicles a tota la plaça i, doncs, el trànsit arribarà fins la plaça contigua del Castell. Tan sols tindran permís per entrar a la plaça els veïns que hi tinguin un pàrquing tancat o els que hagin de fer un tràmit a la casa consistorial. Porta ha explicat que abans d'aprovar la mesura, l'Ajuntament ha parlat amb els veïns, els quals han coincidit amb el mateix alcalde que és millor treure els vehicles de la plaça. Les obres tenen un pressupost de 116.000 euros que aporta l'Ajuntament amb fons propis i executa amb la brigada municipal. Una vegada es reprenguin, es podran acabar en dos mesos de feina.