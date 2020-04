La Comissió Europea lloa la tasca de «cooperació transfronterera» que duu a terme l'Hospital de Cerdanya

La Comissió Europea ha lloat la tasca que està fent l'Hospital de Cerdanya des del punt de vista de la "cooperació transfronterera", atenent pacients que resideixen a totes dues bandes dels Pirineus. En un vídeo difós a través de les xarxes socials, el director del centre sanitari, Francesc Bonet, ha destacat l'esforç que s'ha fet per tal de concentrar els recursos i el personal en la lluita contra la covid-19, a més de per convertir habitacions destinades a ingressos ordinaris en llits preparats per dur a terme mesures d'aïllament. Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, a l'equipament situat a Puigcerdà s'han detectat fins a 32 casos, cinc dels quals de persones que resideixen a la banda administrativament francesa.

Cal destacar que un dels quatre trasllats efectuats fins ara ha estat cap a un centre hospitalari de França. En aquest sentit, Bonet ha explicat que s'han dissenyat "circuits de referència" per tal de poder derivar pacients crítics que requereixen de l'ingrés en una unitat de cures intensives, ja sigui en equipaments sanitaris catalans com francesos. Dels 32 casos detectats, 26 han requerit d'hospitalització i tres d'ells corresponen a residents a la banda administrativament francesa, ja que l'àmbit d'atenció comprèn una població de més de 35.000 persones de la Cerdanya i el Capcir.

El director de l'Hospital de Cerdanya també ha destacat que tot i les restriccions de mobilitat a la frontera, tant els professionals que treballen al centre sanitari com els seus usuaris poden continuar accedint-hi amb normalitat. De fet, amb aquest objectiu es va informar de la seva condició a les autoritats policials que duen a terme les tasques de vigilància i control. A més, ja des del moment de l'entrada a l'equipament, hi ha uns circuits específics per moure aquelles persones que siguin sospitoses de tenir el virus, diferenciats dels que utilitzen la resta de pacients.

El centre, que va obrir portes al 2014 i ha estat cofinançat amb fons europeus, forma part de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, conjuntament amb la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, l'Hospital Comarcal del Pallars, situat a Tremp, i l'Espitau Val d'Aran ubicat a Vielha e Mijaran.