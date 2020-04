La Cerdanya perd més de 16 milions directes sense l'esquí de Setmana Santa

La suspensió sobtada de la temporada d'esquí i la consegüent anul·lació de la punta turística de Setmana Santa suposarà per a la Cerdanya un balanç econòmic de l'any sense precedents en el sector. Experts i professionals del món de l'esquí han apuntat que tan sols el tancament des mitjan mes de març de les estacions de la Molina i Masella, els dos grans motors de la vall, suposarà unes pèrdues de més de 16 milions d'euros respecte de les previsions. El tancament ha afectat tota la indústria turística que es mou al voltant de la neu amb botigues de material, restaurants, hotels i empreses de serveis.



La crisi sanitària del coronavirus ha obligat a tancar tot el sector turístic i ha castigat de manera especial l'economia de la Cerdanya. El tancament, primer, de les estacions d'esquí i, després, dels hotels i restaurants i la resta d'empreses a causa del confinament ha deixat sense efecte prop d'un miler de contractes de treball de la xarxa empresarial relacionada directa o indirectament de l'esquí.



Un estudi fet per la Universitat Pompeu Fabra apunta que l'activitat conjunta de les estacions de la Molina i Masella genera cada any un impacte en l'economia de la Cerdanya de 79,98 milions d'euros sobre la producció del ter-ritori. Aquesta xifra, que impacta tant els serveis directes com els indirectament relacionats amb la neu, dibuixa un flux econòmic de 80 milions que es distribueix per tota la comarca. L'estudi apunta que la conseqüència directa d'aquest impacte és la generació de 43 milions d'euros de valor afegit, principalment per a la Cerdanya, i la creació de 829 llocs de treball, la qual cosa condiciona de manera cabdal la demografia de la vall.



Només l'estació de la Molina, que gestiona Ferrocarrils, crea un centenar de llocs de treball directes, i cal sumar-hi els que generen les tretze escoles i els 25 clubs d'esquí que aprofiten les seves pistes i el més d'un centenar de bars, restaurants i hotels del voltant del domini esquiable. L'anàlisi de la Pompeu Fabra apunta que la Molina genera un miler d'ocupacions que aporten de manera directa el 8% del PIB comarcal. Des del sector de l'esquí han apuntat que la finalització abrupta de la temporada situarà el descens anual al voltant del 20%.



Els últims anys, l'estació cerdana de Ferrocarrils de la Generalitat ha registrat una afluència d'al voltant dels 35.000 esquiadors durant les festes de Setmana Santa. Per la seva banda, Masella ha situat la xifra per sobre dels 45.000 i ha allargat la campanya fins al primer de maig.



La recessió general, amb milers d'ERTO a tots els sectors, ha despertat entre els professionals del turisme el temor que la crisi també acabi afectant la campanya d'estiu. Així, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha definit la situació com una «catàstrofe», mentre que el seu homòleg a l'Associació de Càmpings de Barcelona, Francesc José Caballé, ha remarcat que és un escenari «caòtic i desesperant». Escudero ha considerat que la paralització actual del sector farà que els mesos d'estiu es vagi al «ralentí». Els primers estudis apunten una pèrdua de 2,7 milions de turistes internacionals si els efectes de la crisi sanitària no s'aturen abans de Setmana Santa.



El context afecta directament la societat de les comarques, com la Cerdanya, dedicades al Turisme. Així, segons PIMEC Turisme, el 90% de les petites i mitjanes empreses d'hostaleria i la restauració ha vist reduïdes les vendes.