L'Hospital de Cerdanya constata un augment d'un 20% de la demanda d'atenció de persones no residents a la comarca

L'Hospital de Cerdanya ha constatat aquest cap de setmana com la demanda d'atenció per part de persones no residents a la comarca s'ha incrementat un 20% de mitjana entre els diversos serveis. Des del centre sanitari, malgrat que han remarcat que hores d'ara no tenen problemes de llits ni de saturació del servei d'urgències, han volgut fer una crida a què la població es quedi a casa aquesta Setmana Santa, ja que la pràctica totalitat de les places estan reservades per poder fer mesures d'aïllament als pacients amb coronavirus.

De fet, actualment hi ha tretze persones ingressades amb covid-19 i una més pendent de resultats. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 37 casos, dels quals 30 han requerit d'hospitalització. En total, l'equipament hospitalari situat a Puigcerdà ha derivat quatre pacients a d'altres centres catalans i un darrer a un de França. També s'han donat dotze altes i, en aquest mateix període, ha mort una persona amb coronavirus.

Mentre, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, en les darreres hores ha ingressat un nou pacient amb covid-19 i també s'ha donat una nova alta, amb la qual cosa la xifra d'hospitalitzats és de 8, tots ells a planta. A més, hi ha una persona pendent de resultats i 193 veïns estan aïllats als seus domicilis, dels quals 26 són casos positius confirmats segons ha difós l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, al seu compte de Twitter.