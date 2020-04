Productors de l'Alt Pirineu ofereixen els seus productes on-line durant la crisi sanitària

El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha posat en marxa la campanya Del Parc al plat, amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, l'Ajuntament d'Esterri de Cardós, i un grup de persones productores del sector agroalimentari del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, amb l'objectiu d'oferir nous canals de venda al consumidor final, i pal·liar les importants pèrdues econòmiques que els suposa el tancament del sector de la restauració, els mercats i les fires de productes locals, per l'emergència sanitària del coronavirus.

La iniciativa permet posar directament a disposició del públic diferents cistelles amb productes del parc, com ara carn, formatge, vi, cervesa, infusions, pastes, i embotits, a partir de comandes al web delparcalplat.fempirineu.cat, que després es recullen a les instal·lacions de la formatgeria del Tros de Sort o s'envien a domicili. Es pot escollir entre 7 cistelles diferents, 2 de les quals vegetarianes, amb preus que oscil·len entre els 42 i els 129 euros. Els enviaments no es limiten a l'àmbit de la demarcació, sinó que arriben a tot Catalunya, amb un cost extra de 10 euros.

A banda de les diferents cistelles tancades de productes del Parc, el web inclou un llistat dels productors agroalimentaris del parc, amb els seus contactes, i informació de la possibilitat de fer comandes on-line a nivell individual o en grup, com és el cas de l'associació de productors Menja't l'Alt Urgell que s'han unit per fer venda conjunta dels seus productes. La web també inclou material divulgatiu, com un fulletó dels productes del Parc, un pòster sobre les races locals de bestiar, amb explicació de les diferents peces de carn que es poden obtenir i receptes de cuina. També un pòster divulgatiu i un fulletó del projecte POCTEFA GREEN sobre el paper de la ramaderia de muntanya en la conservació del paisatge i la biodiversitat.

A més, la campanya promou la compra directa o a través de les carnisseries locals de carn, moltes de les quals procedents de races de bestiar protegides de la ramaderia local que ajuda a conservar el paisatge agroramader del parc i la biodiversitat dels prats de dall i pastures.

Mentre duri la situació d'emergència sanitària, el sector agroramader implicat en la iniciativa s'ha compromès a oferir els seus productes a preus especials, entenent que moltes persones consumidores viuen també una situació complexa d'incertesa econòmica.