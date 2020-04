Deu persones segueixen ingressades a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell per coronavirus

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha informat que la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d'Urgell té deu persones ingressades per coronavirus al centre hospitalari. A la comarca de l'Alt Urgell hi ha 27 persones confinades al domicili amb la covid-19, mentre 178 estan confinades a casa però sense la prova realitzada. Des de l'inici de la pandèmia un total de tres persones han estat donades d'alta d'aquest hospital i dues han mort per la covid-19. De les 46 persones que es troben ingressades en centres hospitalaris de l'Alt Pirineu i Aran amb coronavirus, 10 es troben ingressats a l'Espitau Val d'Aran, 17 persones estan ingressades a l'Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, i 10 persones es troben ingressades a l'Hospital de Cerdanya.