La Cerdanya augmenta el 46% de població amb els segons residents que s'hi confinen

El 20% de la colònia de segons residents ha decidit fer cas omís a les demandes del Govern de fer el confinament a casa i s'ha instal·lat a la Cerdanya. Circulant per les pletes i les urbanitzacions dels camps de golf es fa evident que el percentatge donat per l'Hospital en quant als pacients no locals tractats, s'adiu amb la realitat al carrer. En aquests entorns urbans habitualment buits s'hi veuen ara finestres obertes i vehicles d'alta gama aparcats davant les portes.

El percentatge mig d'ocupació de les segones residències suposa aquests dies l'obertura de 2.800 de les 14.000 cases d'estiueig que té el parc residencial a la comarca, segons l'últim estudi realitzat a la vall. Aquest mateix anàlisi estima que, sent tres la mitjana de membres de les famílies d'estiuejants, l'increment de població en aquests dies de confinament a la Cerdanya és d'unes 8.400 persones. Aquest augment suposa un increment del 46% de població a la comarca, que té un padró estable de 18.192 persones i, doncs, representa un salt social equivalent a tenir una segona capital com Puigcerdà, amb poc més de 9.000 habitants.

La presència dels segons residents, la qual està generant un creixent sentiment d'animadversió per part dels cerdans també palpable als carrers, és major o menor en funció de la població. Així en entorns urbans la seva presència queda més dissimulada entre els blocs d'apartaments i pisos. És, en canvi, indissimulable en les pletes i zones residencials de xalets unifamiliars i en les àrees comercials grans de la capital. Aquest dijous al matí l'aparcament del Carrefour de Puigcerdà era pràcticament ple i la cua de clients sortia al carrer. L'establiment tanca les portes quan s'hi acumulen noranta persones. Aquest augment de població posa en risc de col·lapse els serveis sanitaris de la comarca, tal com han remarcat els seus responsables.

«Hi som d'abans del decret»



Un dels arguments més utilitzats pels segons residents per justificar la seva estada a la Cerdanya a pesar que el Govern fa un mes que demana a la població de quedar-se a casa, és que hi van arribar abans del decret de confinament, per bé que les autoritats van avisar el primers dies de l'estat d'alarma que calia retornar als domicilis habituals.

El departament d'Interior no ha donat dades separades per comarques sobre les denúncies que està posant a la vall. La seva acció a la Cerdanya, amb efectius insuficients segons han denunciat reiteradament els sindicats policials els últims anys, se centra en la mobilitat i no pas en la residència i, doncs, no estarien trucant les portes de les cases on és evident que hi ha segons residents passant-hi les vacances de Setmana Santa.