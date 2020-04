Puigcerdà barra els camins fronterers per evitar l'arribada de segons residents

Ni tan sols qual l'estat espanyol ha decidit suspendre temporalment l'espai Schengen, les fronteres de Puigcerdà han estat tant blindades. La coordinació dels ajuntaments amb terme municipal fronterer s'han coordinat per tallar els camins i carreteres secundàries amb l'objectiu d'impedir la circulació cap a les segones residències que escapa als controls dels cossos policials.

Així, els ajuntaments de Puigcerdà, la Guingueta d'Ix, Palau de Cerdanya i Enveig, conjuntament amb la Comunitat de Comunes Pirineus-Cerdanya, han acordat el tancament amb blocs de formigó dels quatre vials secundaris que comuniquen els dos estats. Es tracta del Camí de la Vinyola de Puigcerdà a Enveig; la carretera d'Age a Palau de Cerdanya; el Camí d'Age entre Puigcerdà i la Guingueta; i la carretera N-154 entre la capital cerdana i Llívia. Per tal de reforçar la imatge d'unitat entre els municipis i la determinació compartida d'aturar l'arribada de segons residents, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, acompanyat del regidor de Mobilitat, Pere Valiente, i la caporal de la Policia Local, Carmen Cordoba, s'han trobat en aquests punts fronteres amb l'alcalde de Bourg-Madame, Jean-Jacques Fortuny, l'adjunt de l'Ajuntament de Bourg-Madame, Daniel Armisen, l'alcalde d'Enveig, Bernard Gros, i l'alcalde de Palau de Cerdanya, Stéphane Surroque, i s'han fotografiat davant les barreres de formigó. La mesura se suma a la presa per Llívia i Estavar de tallar també el seu vial de connexió. Els talls de les carreteres i camins de la Cerdanya arriba amb el 20% de les segones residències obertes a pesar de la prohibició.