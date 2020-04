Puigcerdà demana dispositius digitals als veïns pels alumnes amb menys recursos

Puigcerdà ha activat una campanya de recollida de dispositius digitals per tal de cedir-los als alumnes que no en tenen. L'Ajuntament, en la mateixa línia que una demanda del grup d'ERC a l'oposició, ha fet una crida als veïns perquè facin donació de tauletes i ordinadors per a les famílies amb menys recursos econòmics. Els dispositius que regalin particulars i empreses, els quals han de ser posteriors a l'any 2015 a fi efecte de garantir la compatibilitat informàtica, passaran per les mans dels tècnics municipals per posar-los al dia en quant a software. Posteriorment seran entregats als centres docents, els responsables dels quals avalaran que es destinen a alumnes realment necessitats. Els dispositius es recolliran entre dimarts 154 i dimecres 16 de les nou a les onze del matí al mateix ajuntament. Els dispositius hauran de portar els aparells necessaris pel seu correcte funcionament com ara bateries o carregadors. Amb aquesta iniciativa, Puigcerdà vol garantir la represa del curs de manera telemàtica a tos els alumnes de la vila.