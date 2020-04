La via d'accés entre Llívia i Estavar, tancada amb barreres de formigó a la frontera i coincidint amb la Setmana Santa

Diversos operaris han tancat aquest dijous amb barreres de formigó la carretera RD33f que uneix Llívia amb Estavar al seu pas pel pont que divideix tots dos termes municipals i que és, a la vegada, el punt fronterer entre l'enclavament i l'àrea administrativament francesa. La mesura ha estat consensuada pels alcaldes de la zona i s'ha dut a terme just a la vigília dels festius de la Setmana Santa amb l'objectiu d'evitar la mobilitat interna de vehicles per aquestes poblacions. D'aquesta manera, el trànsit s'ha desviat per Ro, on s'agafa la carretera internacional que va fins a Puigcerdà i on hi ha controls policials a les fronteres. De fet, aquesta via és l'única que es manté oberta, ja que tots els passos alternatius han quedat tallats.