Vuit nadons nascuts a l'Hospital de la Seu en ple confinament, atesos a domicili al rebre l'alta precoç les seves mares

Vuit bebès de dones que han donat a llum en el darrer mes a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han rebut a domicili els controls de seguiment que es fan en dies següents al seu naixement. Això ha estat possible en els casos d'alta precoç, unes dotze hores després del part, que ja es venien registrant amb anterioritat. Amb la declaració de l'estat d'alarma arran de la crisi sanitària del coronavirus, però, s'ha intentat evitar al màxim les visites al centre sanitari i la vacunació als infants de fins als quinze mesos es duu a terme a les instal·lacions d'una clínica dental de la capital alturgellenca, a la qual s'hi desplaça personal de Pediatria dels Pirineus que habitualment està a l'hospital o al Centre d'Atenció Primària (CAP).

La directora de la cooperativa Pediatria dels Pirineus, Glòria Ruiz, destaca que l'objectiu d'aquestes mesures és el de "minimitzar l'exposició de les famílies i els nens a la infecció". Així, els naixements tenen lloc en una sala d'operacions situada en una zona aïllada de l'hospital i el niu s'ha traslladat a l'àrea de consultes externes, que actualment està tancada. Amb l'objectiu de protegir el personal sanitari d'un possible contagi de covid-19, els pares no poden presenciar físicament el moment del part, tot i que s'intenta que el puguin veure a través del mòbil.

Ruiz explica que les pacients i el seu entorn han entès la situació i tenen "assumit" que no es poden fer visites. Tot i això, des del col·lectiu Endavant Alt Urgell han lamentat aquesta mesura perquè consideren que, tot i que s'adopti per protecció, "pot comportar greus conseqüències emocionals" i que tant les recomanacions de la OMS com els protocols oficials d'acompanyament al part insten a permetre-les. Per mirar de fer front a aquesta demanda, la directora de Pediatria dels Pirineus mantindrà una reunió on s'analitzarà si és poden adoptar canvis per fer-ho possible.

Per la seva banda, la Meritxell, una de les mares que ha rebut l'atenció domiciliària després del part de la seva filla Ares, valora positivament aquest servei, ja que evita "el fet d'haver de sortir i tornar-se a exposar" al virus. En aquest sentit, diu que "tot i la incertesa del moment" i el "respecte" amb què vivia la situació, ara està molt satisfeta perquè ha vist que l'equip mèdic està "ben preparat" i "vetlla per la seguretat".

Pel que fa a les revisions dels nadons, s'han prioritzat les de menors d'un any, així com la primovacunació dels de menys de quinze mesos. En aquestes quatre setmanes de confinament s'han dut a terme quatre, totes elles a les instal·lacions de la clínica dental de la doctora Ana Martin, que havia format part de l'equip de Pediatria dels Pirineus i que ara està acompanyada d'una infermera d'aquesta cooperativa. Mentre, la resta de casos que no siguin urgents es valoren per via telefònica o a través del consultori virtual.