Les dues residències de la Cerdanya es mantenen sense positius de Covid-19

Les residències sociosanitàries de la Cerdanya han superat el mes de confinament amb cap positiu per Coronavirus, la qual cosa ha aixecat un aplaudiment unànime d'institucions i gestors sanitaris de la comarca. Tant la residència de Puigcerdà, que gestiona la Fundació Hospital de Puigcerdà, com la de Bellver, gestionada per un patronat que lidera l'Ajuntament local, han aplicat un protocol de seguretat estricte que des de l'inici del confinament, el cap de setmana del 14 de març, ha blindat els avis de possibles contagis.

Les dues residències són des de fa quatre setmanes edificis on tan sols hi poden entrar treballadors que prèviament han superat un test de temperatura i un protocol de neteja i desinfecció. Igualment, tots els objectes que hi entren són desinfectats. A l'interior de l'equipament, els avis mantenen la distància de seguretat amb una distribució acurada dels espais comuns. Les visites dels familiars han estat suspeses i tan sols hi poden contactar a través de dispositius electrònics. Des de la Fundació Hospital de Puigcerdà, amb unes 90 places de residència sociosanitària, han remarcat que algunes d'aquestes mesures es van posar activar fins i tot abans de l'estricte confinament. El director de la residència de Bellver, Lluís Gutiérrez, ha explicat que a partir d'aquesta setmana, els familiars poden veure els padrins a través d'una finestra. Gutiérrez, que gestiona un equipament amb 29 padrins i 20 treballadors, també ha remarcat que el centre està en contacte permanent amb el CatSalut, l'Ajuntament i el Consell Comarcal per anar fent el seguiment de la situació.