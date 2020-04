L'Ajuntament de Llívia distribueix i finança targetes moneder per a catorze famílies vulnerables del municipi

L'Ajuntament de Llívia (Cerdanya) ha posat en marxa unes targetes moneder per a què famílies vulnerables puguin adquirir productes d'alimentació, higiene i farmàcia. De moment, el consistori cerdà n'ha repartit catorze, finançades amb fons propis, segons ha explicat el seu alcalde, Elies Nova. De fet, les partides del pressupost inicialment previstes per a festes, actes culturals o espectacles que s'han acabat cancel·lant o ajornant s'estan reordenant per agrupar-les en una de nova destinada a fer front a la crisi de la covid-19. A més, es volen impulsar obres de manteniment a la via pública per donar feina a empreses de la localitat i es treballa en un pla per distribuir plats preparats i productes locals a diversos punts del territori.