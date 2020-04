El Mercat Medieval dels Canonges de la Seu d'Urgell ajorna la seva celebració fins al 8 i 9 d'agost

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha ajornat la celebració de la 19a edició del Mercat Medieval dels Canonges, prevista inicialment pel 6 i 7 de juny, al cap de setmana del 8 i 9 d'agost d'enguany. El canvi de dates, en plenes vacances d'estiu, ha estat consensuat amb els marxants, firaires i companyies d'animació que hi participen habitualment. D'altra banda, des del consistori s'està treballant per recuperar el mercat setmanal de dimarts i dissabtes, tot i que en una altra ubicació i amb les parades d'alimentació general i específica de productes frescos. Amb el canvi de lloc es busca garantir el distanciament social i la resta de normes dictades pel Govern en matèria de prevenció i seguretat per evitar la propagació del coronavirus.

L'actual situació confinament i estat d'alarma per la crisi de la covid-19 ha motivat la decisió presa respecte al Mercat Medieval dels Canonges. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Mireia Font, ha explicat que l'objectiu és el de mantenir "un esdeveniment que impulsa l'activitat econòmica de la ciutat" i ajuda a "redescobrir" el carrer que dona nom al certamen i els seus voltants "com a veritables espais medievals".

Font ha explicat que s'està treballant per "mantenir el màxim d'esdeveniments possibles per tal promocionar socioeconòmicament la ciutat, així com fomentar un major impacte econòmic". Així, ha dit que el passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell s'omplirà de llibres i roses el 23 de juliol per celebrar la Diada de Sant Jordi, tal com s'ha decidit des de la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes per garantir les condicions de seguretat tant pels paradistes com per a la ciutadania en general.

Pel que a les atraccions i parades de venda ambulant que s'instal·len durant la Festa Major, del 28 d'agost a l'1 de setembre, se segueix el curs habitual d'inscripcions. També es mantenen les dates de la Fira de Sant Ermengol, prevista pel 16, 17 i 18 d'octubre, i s'està pendent de trobar data pel Congrés de Fires de Catalunya al llarg del mes de novembre. Mentre, s'ha anul·lat recentment la Fira Clics La Seu, que havia de tenir lloc del 4 a l'11 d'abril, així com les atraccions que s'havien d'instal·lar coincidint amb la Setmana Santa.