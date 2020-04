Productors de l'Alt Pirineu s'uneixen per comercialitzar els seus aliments conjuntament

Productors agroalimentaris, administració i entitats de l'Alt Pirineu i Aran han sumat esforços per fer front a les conseqüències econòmiques que l'emergència sanitària de la Covid-19 està provocant ja en el sector. Així, han constituït el Grup de treball de Producte Local de l'Alt Pirineu i Aran, un fòrum permanent on dissenyar l'estratègia comuna per incentivar el consum en aquest context. El grup s'ha creat gràcies a l'impuls i participació de l'IDAPA, els consells comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, i el Pallars Sobirà; el Conselh Generau d'Aran; els Parcs Naturals de l'Alt Pirineu, i del Cadí Moixeró; el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici, i representants de les diferents iniciatives de promoció del producte local. També s'hi afegiran en breu els Grups d'Acció Local de l'àmbit territorial, així com representants de les agrupacions de productors i elaboradors del sector.

Neix com a resposta a la necessitat de buscar nous canals de comercialització per arribar al consumidor final i facilitar que la població local no hagi de moure's de casa i pugui continuar consumint productes de proximitat. Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, han explicat que la creació d'aquest grup de treball est`+a motivada per "facilitar a les empreses productores i artesanes s'organitzin per fer comandes i lliuraments en punts específics o enviar-les a domicili, davant la important davallada de la demanda, pel tancament de bars i restaurants, fires i mercats".

La producció agroalimentària és una peça clau de l'economia de l'Alt Pirineu i Aran i una de les que millor defineix la seva identitat vinculada a la pagesia de muntanya. Les iniciatives productives aporten valor afegit a l'activitat ramadera i agrícola i permeten el manteniment de l'equilibri ambiental i el reforçament de la cultura gastronòmica pròpia. Moltes d'aquestes produccions, a més, es troben ubicades en els pobles més petits de les nostres valls, i són essencials per mantenir-los vius i actius.

La reunió constitutiva del grup de treball, que va tenir lloc ahir dijous, va servir per posar sobre la taula els grans temes de debat a desenvolupar en aquest marc de treball estable que tindrà continuïtat en els propers mesos. Entre altres, trobar possibilitats de col·laboració i treballar en propostes conjuntes en la comercialització, la distribució de producte, la formació, i la promoció.

Per començar a fer camí, els productors locals han posat en marxa ja un conjunt d'iniciatives en aquesta línia, apostant pel consum responsable, compromès i de proximitat. Així, "Menja't l'Alt Urgell", associació de productors i artesans de l'Alt Urgell, que ja compta amb tres anys de vida i dos punts de venda a la comarca, posa a disposició tothom de la ciutadania un catàleg de productes on participen unes 20 d'empreses i la possibilitat de fer comandes per telèfon i lliurament a domicili. Al Pallars està funcionant #emquedoacasaimenjolocal Al teu gust, una campanya impulsada per l'Ajuntament de Tremp per incentivar la compra de productes locals. Diferents establiments de la comarca han elaborat lots específics per aquests dies que inclouen una mostra de productes locals. A més, s'ha editat material perquè els consumidors puguin informar-se sobre els comerços i els productors que mantenen l'activitat i quins fan comandes i lliurament a domicili.

La Xarxa agroalimentària de Cerdanya, els productors de l'Associació Agroalimentària Cerdanya,s'han organitzat per donar la possibilitat als consumidors de fer comandes per telèfon de diferents productes locals. També la campanya Del Parc al Plat, impulsada pel Pallars Sobirà, i accions del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.