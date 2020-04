La Cerdanya acumula tres dies amb un sol pacient positiu de la Covid-19

La Cerdanya suma tres dies amb un sol positiu ingressat a l'Hospital per Coronavirus i, si bé es tracta tan sols d'una xifra simbòlica, tothom a la vall espera poder dir aviat que no en té cap.

Des de dissabte l'Hospital de Cerdanya te un únic pacient ingressat per la Covid-19, una xifra que confirma la tendència a la baixa en les últimes setmanes, quan els malalts detectats s'havien situat per sota dels cinc. En aquest sentit, el dia sis d'abril el centre hospitalari tenia 13 ingressats pel virus. Actualment l'Hospital té també tres pacients dels classificats com a 'sospitosos'. Durant tota la crisi sanitària, la Cerdanya ha detectat 46 casos positius, dels quals n'ha hospitalitzat 33, n'ha traslladat sis a altres centres de Catalunya i l'estat francès, ha donat 27 altes i ha registrat una mort. Els responsables de l'Hospital han aplicat a la gestió mèdica i administrativa del centre el protocol de prevenció per evitar el risc de contagi, amb la configuració d'itineraris específics per al personal i el manteniment de les distàncies de seguretat. Aquesta tendència a la baixa dels contagis complementa la que també s'està fent a les dues residències sociosanitàries de la comarca, la de Puigcerdà i la Sant Roc de Bellver, les quals sumen un mes i mig de confinament sense haver registrat un sol positiu de Covid-19.

Puigcerdà coordina donacions



En els últims dies s'han multiplicat a la Cerdanya les donacions de material sanitari per part d'empreses i entitats. En la majoria de casos l'Ajuntament de Puigcerdà realitza la tasca de coordinació i entrega de material entre els donants, l'Hospital de Cerdanya i la Fundació Hospital de Puigcerdà, la qual gestiona l'Atenció Primària i la Residència Sociosanitària de la capital. Així, els centres sanitaris així com diversos professionals autònoms de la vall han rebut donacions de, entre d'altres, Servei Tèxtil, Snow Factory, Sorea, ebikers, la fundació Puig Perfumeries, Isidre i Xavier Chia Serveis de Jardineria i la xarxa ciutadana Coronavirusmakers. Es tracta de material com a ara mascaretes, bates, gel hidroalcohòlic, ulleres o monos de protecció. Igualment, durant aquesta última setmana, l'Ajuntament de Puigcerdà ha lliurat 400 bates per al personal dels centres de salut i socials de la comarca d'un contingent de 1.200 bates que ha comprat el mateix consistori i que acabarà de repartir aquests pròxims dies.