L'Arxiu Comarcal recull les vivències dels cerdans durant el confinament

L'Arxiu Comarcal de Cerdanya ha fet una crida als veïns perquè li entreguin documents de caire personal que donin testimoni social de l'actual situació de confinament. L'objectiu del projecte és generar un apartat de l'Arxiu on quedi constància històrica de com els cerdans han viscut aquest episodi d'aïllament i, doncs, en el futur se'n pugui recuperar la informació. Els documents es poden enviar a l'adreça accerdanya.cultura@gencat.cat.

Des de l'Arxiu Comarcal han argumentat que « iniciem una campanya de recollida de materials per documentar l'experiència col·lectiva que estem vivint. Múltiples esdeveniments ens impacten aquests dies: el confinament, la malaltia, la solidaritat, l'angoixa per la situació econòmica, la buidor dels espais públics, la cancel·lació general de la nostra vida social...tota la documentació que reculli aquestes experiències ens ajudarà a formar una memòria social de la pandèmia de COVID19 a la comarca». Els responsables de l'Arxiu han apuntat que la seva voluntat és obrir un apartat documental amb material que esdevingui font de primera ma emès pels mateixos veïns i, d'aquesta manera, complementar la informació administrativa i dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, des de l'Arxiu han remarcat que «ens brindem a recollir les evidències d'un moment difícil com el que estem vivint per tal que, en el futur, puguem disposar d'una memòria social directament construïda per la ciutadania i no només per la documentació administrativa i pels mitjans de comunicació». El material poden ser documents analògics i digitals, textos fotografies o vídeos.