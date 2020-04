Hotel de guàrdia amb les habitacions buides

L'aturada del sector de l'hostaleria i el turisme és de tal magnitud que ni tan sols l'únic hotel del Pirineu amb permís de la Generalitat per obrir rep clients.

L'històric hotel Tèrminus de Puigcerdà va rebre, amb altres 16 establiments del país, una autorització especial del Govern per tenir obert a fi efecte d'oferir allotjament als professionals dels serveis essencials com el transport especialment durant la primera part del confinament. L'autorització es va tramitar per aquest establiment a través de l'Ajuntament de Puigcerdà per la seva proximitat amb l'estació de tren i els accessos a les rutes europees del transport.

En aquest mes i mig d'estat d'alarma, però, tan sols un treballador de RENFE s'hi va allotjar durant tres dies. La resta del temps totes les habitacions de l'establiment s'han mantingut buides i, doncs, l'edifici amb la persiana abaixada. Aquesta situació ha empès el seu responsable, Josep Maria Prat, a mantenir l'ERTO que afecta als set treballadors de l'hotel.

Prat ha explicat que «no hem pogut ni obrir perquè no hi ha clients; nosaltres hem aplicat un ERTO i pensàvem que si podíem obrir i venien clients podríem treure l'ERTO, però no ha estat així». Amb la reobertura dels sectors econòmics no essencials com ara la construcció en aquestes últimes dues setmanes, l'hotel esperava que pogués acollir algun hoste, però tampoc no ha estat el cas. En aquest sentit, Prat ha remarcat que si bé un grup de treballadors de la construcció ha fet una reserva per a la setmana que ve, «també havien de venir aquesta setmana i no ha vingut ningú; estem en una situació tant gran d'incertesa que no podem fer res. Jo del que tinc ganes és de treure l'ERTO i posar-nos en marxa, cada setmana diuen que vindran però aquí no ve ningú».

El protocol de l'hotel en cas de poder obrir en l'actual situació platejava un servei pràcticament personalitzat, mantenint tancats els serveis principals de l'establiment i contactant directament amb l'hoste per entregar-li la clau i proporcionar-li el que necessiti a demanda. L'autorització per obrir alguns hotels es va establir principalment pels professionals del transport que havien de fer ruta amb, per exemple, productes alimentaris. A la pràctica, però, la major part dels camioners que travessen la Cerdanya «dormen a la cabina del vehicle i els que poden tornen a casa», segons ha recordat el mateix Prat.