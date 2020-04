L'aeroport de la Seu ja té instal·lat el sistema gps per ser operatiu en tots els aterratges

L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell és el primer aeroport de l'Estat espanyol que pot dur a terme l'aterratge de les aeronaus a partir d'un nou sistema de vol instrumental basada exclusivament en GPS. El sistema, que s'ha instal·lat en els darreres setmanes, és opertiu des d'avui. Aquest sistema de vol instrumental, que facilita l'aterrament d'avions a l'aeroport en condicions meteorològiques desfavorables, s'ha treballat en col·laboració amb el professor de la Universitat Politècnica de Madrid, Luís Perez, juntament amb ENAIRE i amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), segons han explicat fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. D'aquesta manera, la infraestructura passa de ser un aeroport d'aproximació visual a ser un aeroport d'aproximació instrumental. Aquest procés que ara es culmina el va engegar la Generalitat de Catalunya juntament amb el Govern d'Andorra l'any 2017.

Tot i que el sistema ja està instal·lat, encara no es pot fer servir. "Aquesta maniobra podrà ser utilitzada per les aeronaus un cop es puguin realitzar determinades actuacions presencials que l'estat d'alarma pel COV-19 ha deixat pendents", han explicat fonts de Terrritori i Sostenibilitat. Indiquen que falten "unes formacions presencials per part dels controladors aeris i darreres verificacions per part d'AESA. Com a servei essencial, actualment l'aeroport segueix estant disponible i acollint vols d'emergència, vols medicalitzats i treballs aeris, entre d'altres operacions".

Quan l'aeroport de la Seu es va posar en funcionament, dies de pluja i boira ban convertir en un fracàs els primers vols que s'hi van intentar fixar, amb avions que havien previst aterrar a La Seu i ho havien de fer a Girona o Lleida, segons disponibilitat. Després, els passatgers, havien de fer la resta del trajecte per carretera, la qual cosa allargava de manera molt important tota l'operació.

Fonts del departament de Territori han epecificat que per arribar a l'estrena d'avui, abans, la Comissió Interministerial de Defensa i Foment (CIDEFO) va aprovar al desembre dues parts del procés que avui veuen la llum. D'una banda, la reestructuració de l'espai Aeri per part d'ENAIRE per facilitar l'accés a l'aeroport i el disseny d'arribades fins al moment en què comença el procediment d'aproximació a la pista. De l'altra, els procediments d'aproximació i enlairament instrumentals basats en GNSS (Global Navigation Satellite System).

També va caldre fer la formació del personal de torre AFIS així com del personal d'ENAIRE involucrat. També s'ha hagut de tramitar, per part del gestor de l'aeroport, la documentació referent al canvi de verificat d'infraestructura per tal d'incloure les maniobres en el manual d'operacions.

Aquest nou sistema de maniobra que avui entra en funcionament ha implicat unes inversions associades a la reubicació de les radioajudes existents (PAPIS), així com la realització de vols de calibració i validació; i dels estudis i treballs necessaris per a l'aprovació de la maniobra. Gràcies a aquesta nova maniobra instrumental, l'aeroport podrà oferir una major regularitat en les seves condicions d'operació i, per tant, augmentarà el seu atractiu comercial.

La inversió de la Generalitat de Catalunya per aconseguir aquest nou procediment ha estat de 300.000 euros, que inclou les actuacions de modificació de les radioajudes de l'aeroport (PAPIS), els vols de proves i calibració, els estudis de viabilitat (com els de la Universitat Politènica de Madrid), la redacció dels nous manuals de l'aeroport i altra documentació tècnica requerida i, per últim, la formació del personal involucrat en l'operació d'aquesta nova maniobra.

El fet de poder aproximar-se a l'aeroport amb un sistema d'ajudes instrumentals farà possible que més aeronaus, tant aerotaxis com xàrters, tinguin unes millors condicions operatives i, per tant, puguin augmentar les operacions comercials.