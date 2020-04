L'activista pel català Monique Guerrero guanya el Cerdà de l'Any 2019

L'activista cultural de l'Alta Cerdanya Monique Guerrero ha estat guardonada per l'Institut d'Estudis Ceretans amb el Cerdà de l'Any 2019. Guerrero acumula una llarga trajectòria en la promoció i ensenyament del Català a la Cerdanya que queda a l'estat francès i en els últims anys també en la defensa de la supervivència i reimpuls del Tren Groc com a mitjà de transport local i turístic.

Guerrero ha guanyat el guardó en imposar-se en la fase final al doctor Enric Subirats i la Colla Castellera de Cerdanya. La decisió s'ha pres sumant els 756 vots dels cerdans emesos tant a través d'Internet com dels ajuntaments, els quals suposaven el 50% del veredicte, i el vot de les 16 persones que formen el jurat, que suposa l'altre 50%. Des de l'IEC han remarcat que Monique Guerrero «és una actriu ineludible de la comarca per la seva implicació en l'acompanyament de nens amb grans dificultats escolars, per la creació de la primera i única classe bilingüe francès-català del departament francès, per la seva col·laboració en el Festival Vídeo d'Estavar i Llívia amb els alumnes. També és presidenta de l'Associació Arts Perpetuels d'Angostrina, organitza concerts, jornades del patrimoni, vetllades de contes, col·laboracions amb les associacions del Parc Natural dels Pirineus Catalans». Igualment, «des de l'any 2007 organitza una diada anual de jardineria i des de fa cinc anys lluita, com a presidenta del comitè de defensa del Tren Groc, per salvar aquesta línia ferroviària». La cerimònia d'entrega del guardó se celebrarà l'any que ve de manera conjunta amb el Cerdà de l'Any 2020 a causa de l'actual confinament.