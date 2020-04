Càritas d'Urgell reparteix targetes de 300 euros per comprar aliments

Càritas d'Urgell s'ha sumat a la campanya de suport a la societat per encarar la crisi sanitària i econòmica i ha posat a l'abast de les famílies que tenen més dificultats targetes per la compra d'aliments per valor de 300 euros. L'òrgan del bisbat d'Urgell ha fet una crida a la ciutadania a participar en el finançament del programa a través d'una campanya de crowfounding, que, segons han assegurat els seus responsables, ja ha tingut bona acceptació.

Els gestors de Caritas d'Urgell han argumentat que «volem estar al costat de les persones més vulnerables, que moltes vegades són descartades del sistema, i que malauradament resten invisibles». En aquest sentit, l'òrgan del bisbat ha emfatitzat que durant l'any 2019 a Càritas va atendre necessitats bàsiques de 1.235 persones de 504 famílies de les comarques de la diòcesi i va invertir 169.986 euros en ajudes socials directes. El 51% del total de les ajudes van ser per despeses relacionades amb l'habitatge, el lloguer i els subministraments i, alhora, va destinar 49.000 euros a ajudes escolars, per a infants que els cal suport per a llibres o material escolar.

Caritas ha apuntat que preveu que aquestes xifres augmentin exponencialment durant els propers mesos i en l'any 2020 a causa de la nova crisi. Càritas va atendre més de 200.000 persones a Catalunya l'any 2018. Així, davant de l'emergència social que suposa, Càritas ha iniciat aquesta nova campanya de sensibilització, que ha comptat amb el suport del creatiu publicitari Camil Roca i de l'actor Víctor Solé, protagonista de l'anterior campanya de Càritas 'Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel'.