Tercer dia sense malalts ingressats per coronavirusa la Cerdanya

La Cerdanya ha encetat aquesta setena setmana de confinament amb un orgull declarat internament pels seus serveis assistencials i sociosanitaris i la sensació que generalment a la vall la població està aplicant bé les mesures de seguretat sanitària. La comarca ha aconseguit reduir fins a zero la xifra de pacients ingressats a l'hospital per la Covid-19. Aquest còmput ja el va aconseguir divendres, de manera que ahir va sumar el tercer dia sense malalts pel coronavirus.

Ahir les xifres sobre la pandèmia a la Cerdanya evidenciaven zero pacients confirmats i dos casos pendents de diagnòstic, dels quatre que hi havia al final de la setmana passada. Pel que fa al còmput general des de l'inici de la pandèmia, l'Hospital de Cerdanya ha registrat 48 positius, dels quals 35 han estat hospitalitzats, sis traslladats a d'altres centres, 30 donats d'alta, i una mort. L'assoliment dels zero positius per la Covid-19 confirma una tendència a la baixa en les últimes setmanes que des del dissabte 18 d'abril s'havia reduït a un sol pacient.