El desconfinament provincial impedirà la mobilitat completa a la Cerdanya

La desescalada del confinament anunciat pel govern espanyol i que preveu que aquest es faci per províncies farà pal·lesa, un cop més, la divisió adminsitrativa a la qual està sotmesa la comarca de la Cerdanya.

La comarca té 11 municipis a la província de Girona i sis a la Lleida. Aquesta divisió adminsitrativa, d'una banda podria propiciar que a la mateixa comarca hi hagués un desconfinament a dos ritmes diferents, en el cas que les diferents fases s'apliquessin a ritmes diferents a les províncies de Lleida i de Girona. I més enllà d'aquesta possibilitat que es vagi a dos ritmes diferents, fins i tot en el cas que les dues províncies vagin a l'uníson, la mobilitat a l'interior de la comarca no serà total ja que el desescalament preveu que no es pugui sortir de la província almenys fins a finals de juny, segons les paraules del president espanyol Pedro Sánchez que va assegurar que la "mobilitat interprovincial no es produirà fins que arribem a la nova normalitat".

A nivell il·lustratiu, això significa que un veí de Bellver –al costat lleidetà- no podrà fer fer els 20 quilòmetres que el separen de Puigcerdà –al cantó de Girona- per visitar familiars, amics o anar de compres a mesura que avancin les fases del desconfinament i permetin fer aquestes activitats. En canvi, el mateix veí si que podria fer el mateix recorrent els 160 quilòmetres que el separen de Lleida. I tot, per una línia, la de la divisió provincial traçada fa dos segles.

En declaracions a Regio7, la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya Roser Bombardó, qualifica de "totalment desencertat" que el desconfinament es faci per províncies, seguint "un límit imaginari" que per a la gent de la comarca no existeix. En aquest sentit reivindica que "la Cerdanya és tota una" i que han iniciat contactes per tal que a l'hora de fer el desconfinament es respecti la unitat de la comarca. A l'hora de demanar que se segueixi el límit provincial, Bombardó recorda que en el confinament de la Conca d'Òdena no es va seguir cap línia ni cap unitat administrativa. D'altra banda, també considera "desencertat" que el desescalament a la comarca hagi de seguir els mateixos ritmes que ciutats grans com Lleida i Girona.