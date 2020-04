La delegada de la Catalunya Central considera «absurda» la proposta provincial de Sánchez

El desconfinament provincial que preveu el Govern de Pedro Sánchez deixa la Catalunya Central dividida en tres zones. Bages, Anoia, i Moianès seguirien el ritme de Barcelona; i el Solsonès, el de Lleida. Les directrius per a Osona serien les de Barcelona, a excepció de Vidrà, Viladrau i Espinelves, que pertanyen a Girona. I tot el Berguedà, menys Gósol –que és de Lleida–, seguiran Barcelona. «És absurd», reconeix a l'ACN la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, que reitera que cal fer un desconfinament per àrees bàsiques de salut i no per províncies. Camps afirma que gestionar el desconfinament per províncies «genera deficiències», i encara més a la Catalunya Central, que pertany a tres províncies.

Camps reitera la necessitat de la proposta que defensa el Govern de la Generalitat d'aplicar un desconfinament per àrees bàsiques de salut i no per límits provincials, un programa que vol incloure la veu dels experts i de les administracions locals. «Necessitem dades ajustades a la realitat del ter-ritori», insisteix Camps. I afegeix que el que cal «és ser operatius». Tres de les comarques de la Catalunya Central, Anoia, Berguedà i Bages, lideren el rànquing de mortalitat per habitant per coronavirus a Catalunya. A més, pel que fa a la població contagiada, també és la regió sanitària amb un índex més elevat. 90 de cada 10.000 persones.